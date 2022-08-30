Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин близок к подписанию контракта с кипрским «Арисом», сообщает журналист Николо Скира. 31-летний форвард числится в составе «Фиорентины», но не был заявлен на сезон, а на поле не выходил с апреля.

Ранее сообщалось, что трансфер Кокорина в «Арис» сорвался из-за нежелания самого футболиста переходить в клуб.

Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 по 2018 год. В «Фиорентину» он перешел из «Спартака» в январе 2021 года. Его контракт с флорентийцами заключен до 30 июня 2024 года. За полтора года Кокорин провел в составе «фиалок» провел только 11 матчей и не отметился результативными действиями.