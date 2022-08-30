Шестикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо высказался по поводу отстранения россиян от участия в международных стартах, сообщает Мойка78 со ссылкой на Dagbladet.

По словам Клэбо, он надеется, что российские лыжники примут участие в соревнованиях в новом сезоне. Он отметил, что ему нравится соревноваться с сильнейшими, а россияне регулярно борются за победы и подиумы в международных стартах.

Ранее Международная федерация лыжных гонок продлила отстранение россиян и белорусов от международных стартов в связи с ситуацией в Украине. Отстранение продлено до конца летнего сезона, к вопросу статуса спортсменов совет FIS вернется осенью.