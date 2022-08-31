В Сочи, 30 августа, на 76-м году жизни скончался известный в прошлом фигурист и тренер Александр Веденин, сообщает Федерация фигурного катания России (ФФККР) на официальном сайте.

Прославленный специалист родился 5 декабря 1946 года. Первые шаги в фигурном катании он делал в Москве на Стадионе юных пионеров под началом Татьяны Толмачевой.

В 1963 и 1965 году Веденин завоевывал золото чемпионата СССР в одиночном катании. Также он стал бронзовым призером лично-командного первенства СССР в 1967 году и бронзовым призером Кубка страны в 1969 году.

После завершения карьеры фигуриста Веденин тренировал сборную СССР, работал техническим специалистом команды, трудился в других странах, а в последние годы был консультантом российской сборной.