Российская фигуристка Камила Валиева получила 309 килограммов подарков от китайских поклонников. Об этом сообщает фан-группа 16-летней спортсменки в Телеграме. Отмечается, что речь идет о мягких игрушках и других сюрпризах.

В качестве доказательства группа выложила скриншот документов посылки и горы упакованных коробок.

«Первая точка нашего маршрута: Москва, открытые прокаты, 24-25 сентября», — говорится в сообщении.

Камила Валиева к своим 16 годам успела завоевать золото Олимпиады-2022 в командном турнире, чемпионат Европы, серебро и золото чемпионата России, два этапа Гран-при, челленджер в Финляндии. В личном первенстве Игр-2022 она стала четвертой.