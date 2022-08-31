Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о подписании контракта с защитником Николасом Маричалем. Соглашение с 21-летним уругвайцем рассчитано на пять сезонов, до июня 2027 года.

По данным СМИ, сумма трансфера Маричаля составляет 4 миллиона евро.

Маричаль будет играть в «Динамо» под номером 18. До этого он выступал за родной «Насьональ», играя за основной состав с 2021 года.

Всего за «Насьональ» Маричаль провел 65 матчей и выиграл в составе команды чемпионат и Суперкубок Уругвая.

После семи туров «Динамо» занимает седьмое место в таблице с 13 очками.