«Зенит» взял верх над «Факелом» в матче 1-го тура на групповом этапе Кубка России. Петербуржцы победили 2:0, оба мяча забил Матео Кассьерра на 23-й и 33-й минутах. Голевые передачи отдавали Зелимхан Бакаев и Дуглас Сантос соответственно.

В воротах «Зенита» впервые сыграл бразилец Иван Куарежма, который перешел в петербургский клуб в июле из «Коринтианса» в рамках двустороннего арендного соглашения.

В обороне вышли Алексей Сутормин, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Арсен Адамов и Данил Круговой. В средней линии расположились Зелимхан Бакаев, Густаво Мантуан, Александр Ерохин и Дуглас Сантос, на острие атаки появился Матео Кассьерра. По ходу второго тайма на поле выходили Далер Кузяев, Вендел, Малком, Андрей Мостовой и Иван Сергеев.

«Зенит» играет в Кубке России в группе B со «Спартаком» и «Крыльями Советов». Красно-белые 30 августа обыграли «Крылья» 1:0.