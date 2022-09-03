СКА одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 3:2 ОТ.

Первую шайбу в сезоне у петербуржцев забросил Артем Федоров на седьмой минуте в большинстве. Ассистировали ему Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров.

За 47 секунд до конца первого периода форвард «Салават Юлаева» Александр Хмелевский не реализовал буллит.

Во втором периоде шайб заброшено не было. В третьем Александр Волков отметился шайбой, сделав счет 2:0 на 55-й минуте. Несмотря на то, что до конца периода оставалось всего 5 минут, «Салават Юлаев» смог спастись от поражения в основное время. Сперва Сергей Шмелев на 56-й минуте сократил отставание, а затем Хмелевский исправился за нереализованный буллит и на 59-й минуте перевел игру в овертайм.

На 64-й минуте Дамир Жафяров реализовал победный буллит.