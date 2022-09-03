Полузащитник «Зенита» Клаудиньо сможет сыграть в матче 8-го тура чемпионата России против «Спартака», сообщает Мойка78 со ссылкой на Sport24. Об этом рассказал агент футболиста Луис Фернандо Гарсия.

Агент сказал, что беседовал с Клаудиньо 2 сентября, и тот сейчас находится в хорошем состоянии.

В текущем сезоне бразилец отметился одним голом и двумя голевыми передачами в пяти играх.

Клаудиньо травмировал бедро 6 августа в матче 4-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). Ранее сообщалось, что он пропустит 4-5 недель.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 4 сентября в Москве на «Газпром Арене». Игра стартует в 20:00 по московскому времени. Это вторая игра команд в сезоне: в июле зенитовцы выиграли у «Спартака» в матче за Суперкубок России со счетом 4:0.