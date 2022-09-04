Андрей Аршавин и Александр Кержаков на матче ветеранов. Фото - пресс-служба Зенита

Андрей Аршавин и Александр Кержаков на матче ветеранов. Фото - пресс-служба Зенита

Руководитель по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин заявил о создании Лиги легенд. В ней примут участие ветераны российских футбольных команд. Терешин также назвал команды, которые выступят в розыгрыше турнира.

«Проговаривали о том, что участвовать в лиге легенд будут «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Рубин», «Крылья Советов» и «Ротор», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Терешина.

Планируется, что в турнире смогут участвовать игроки от 36 лет и старше.

2 сентября в Москве состоялся ретроматч с участием ветеранов «Спартака» и «Зенита». Московская команда выиграла 2:1.