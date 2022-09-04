Российская фигуристка Алена Косторная вынуждена будет перенести операцию из-за травмы бедра. Заслуженный тренер России, наставница спортсменки Елена Буянова сообщила, что в понедельник, 5 сентября, ее госпитализируют.

«Вчера сделали МРТ. Сначала не было расходников, в общей сложности ждали полтора месяца», — цитирует ТАСС Буянову.

При этом тренер отметила, что Косторная настроена выступать дальше.

Косторной 19 лет. В сезоне-2019/20 она выиграла чемпионат Европы и жва этапа и финал Гран-при. Также на ее счету две бронзы и серебро чемпионатов России.