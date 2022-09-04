Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожимать руки двум белорускам на Открытом чемпионате США (US Open), сообщает RT.

1 сентября во втором круге одиночного разряда Костюк уступила Виктории Азаренко со счетом 2:6, 3:6. После игры теннисистки лишь коснулись ракетками, а жать руку Костюк сопернице не стала. Она объяснила это своей принципиальной позицией.

Два дня спустя история повторилась: Костюк выступала в паре с китаянкой Чжан Шуай. Во втором круге они обыграли белоруску Александру Саснович и словачку Терезу Михаликову. Костюк и Чжан Шуай выиграли 6:1, 6:2. После игры она пожала руку Михаликовой и отказалась от рукопожатия с Саснович.