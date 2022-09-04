Стал известен состав «Зенита» на матч 8-го тура чемпионата России по футболу против «Спартака».

Место в воротах команды займет Михаил Кержаков, 19-летний Даниил Одоевский вернулся в заявку, но остался в запасе. Справа в обороне выйдет Вячеслав Караваев, слева — Дуглас Сантос, который наденет капитанскую повязку. В центре обороны расположатся Деян Ловрен и Родригао.

В центре полузащиты появятся Далер Кузяев, Вендел и Вилмар Барриос. По флангам выйдут Малком и Андрей Мостовой, на острие атаки появится Матео Кассьерра.

Клаудиньо, несмотря на сообщения о травме, попал в заявку на игру.

Игра пройдет в Москве на «Открытие Арене» и стартует в 20:00 по московскому времени.