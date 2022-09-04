«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу — 2:1. Петербуржцы пропустили первыми: на 21-й минуте отличился Александр Соболев.

Во втором тайме сперва Деян Ловрен сравнял счет на 48-й минуте, а затем Андрей Мостовой принес «Зениту» победу 2:1.

На 81-й минуте в составе петербуржцев вышел Зелимхан Бакаев, который перешел в клуб из «Спартака» этим летом. Фанаты красно-белых его освистали.

«Зенит» играл в следующем составе: Кержаков — Караваев, Ловрен, Родригао, Сантос — Кузяев, Барриос, Вендел — Малком (Бакаев, 81), Кассьерра, Мостовой (Сергеев, 66).

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак провел 11-й официальный матч против «Спартака» и еще ни разу не проиграл: 7 побед, 4 ничьи с разницей мячей 23-7.

По итогам игрового дня «Зенит» упрочил лидерство в таблице, набрав 20 очков в 8 играх. На 3 очка отстают ЦСКА и «Краснодар», на 4 — «Динамо» и «Спартак».