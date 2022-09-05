СКА обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 3:1. Счет на 9-й минуте открыл Дмитрий Яшкин. Ассистировали ему Марат Хуснутдинов и Александр Никишин.

На 17-й минуте Александр Волков реализовал большинство с передач Яшкина и Никишина. За 21 секунду до конца первого периода Линден Вей сократил отставание «Барыса».

Окончательный счет встречи установил Волков, оформивший дубль. Форвард поразил пустые ворота на 59-й минуте с передач Валентина Зыкова и Андрея Педана.

СКА выиграл два матча из двух на старте сезона. В первой игре подопечные Романа Ротенберга одолели в овертайме «Салават Юлаев» — 3:2.

Следующий матч СКА проведет 7 сентября дома с «Авангардом».