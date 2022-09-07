Фигурист Марк Лукин получил травму во время выступления на первенстве Москвы, сообщает «РИА Новости». 14-летний фигурист проткнул правую ногу коньком во время исполнения каскада тройной лутц — тройной тулуп в произвольной программе.

Лукин смог завершить выступление, выполняя одинарные прыжки. В интервью ТАСС тренер спортсмена, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что фигурист был госпитализирован и сейчас находится в больнице под присмотром врачей.

Марк Лукин ранее занимался в группе Этери Тутберидзе, но осенью 2021 года ушел к Плющенко.