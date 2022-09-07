Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Киргизией 24 сентября, сообщает Мойка78. Игра пройдет в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Это первая встреча сборных в истории.

Киргизией руководит российский тренер Александр Крестинин. Сборная занимает 95-е место в рейтинге ФИФА.

Также был объявлен расширенный состав сборной. В него вошли семь футболистов «Зенита»: вратарь Михаил Кержаков, защитники Вячеслав Караваев, Данил Круговой и Алексей Сутормин, полузащитники Зелимхан Бакаев, Далер Кузяев и Андрей Мостовой.

Для Кержакова это первое попадание в список сборной, Круговой уже был в заявке, но на поле не выходил, остальные уже проводили матчи в форме национальной команды.

Полностью расширенный список сборной доступен на сайте РФС.