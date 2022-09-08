Фигуристка из Санкт-Петербурга Елизавета Туктамышева сделала тройной аксель во время контрольных прокатов, сообщает Мойка78 со ссылкой на «РИА Новости». Прокаты проходили в петербургской Академии фигурного катания с 6 по 7 сентября.

25-летняя Туктамышева сделала двойной аксель в короткой программе, а в произвольной выполнила каскад «тройной аксель — двойной тулуп». У нее был запланирован еще один тройной аксель, но она выполнила вместо него «бабочку».

На счету Туктамышевой золото чемпионата мира и Европы 2015 года, победа в финале Гран-при того же сезона, а также победа на чемпионате России-2013.

В прошлом сезоне фигуристка стала второй на двух этапах гран-при и на челленджере в Финляндии.