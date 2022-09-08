В чемпионате России по футболу закрылось летнее трансферное окно, сообщает Мойка78. В большинстве европейских чемпионатов окна закрывались 1 сентября, в России оно действовало на неделю дольше.

Российские команды до конца января смогут заключать контракты только со свободными агентами, причем теми, кто был без контракта на 1 июля 2022 года.

В ближайшие часы еще возможны новости о подписаниях новичков, но лишь о тех, что были оформлены в срок, но еще не объявлены официально.

Основной состав «Зенита» этим летом пополнили пять новичков: вратарь Иван Куарежма («Коринтианс», аренда), защитник Родригао («Сочи»), полузащитники Зелимхан Бакаев («Спартак», свободный агент) и Густаво Мантуан («Коринтианс»), нападающий Матео Кассьерра («Сочи»).

Покинули сине-бело-голубых вратарь Станислав Крицюк (расторжение контракта), полузащитники Магомед Оздоев (конец контракта) и Кирилл Кравцов («Сочи»), нападающие Артем Дзюба (конец контракта) и Юри Алберто («Коринтианс», аренда).

Зимнее трансферное окно в России будет открыто с 25 января по 22 февраля 2023 года.