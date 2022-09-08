«Челси» на официальном сайте объявил о подписании контракта с Грэмом Поттером. 47-летний специалист ради работы с лондонцами оставил «Брайтон».

Контракт с Поттером рассчитан на пять лет. Накануне, 7 сентября, с поста главного тренера «Челси» был уволен Томас Тухель. Он возглавлял «Челси» с января 2021 года и в первый же сезон выиграл Лигу чемпионов. В том же году «Челси» с Тухелем выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне «Челси» набрал 10 очков и идет шестым в таблице чемпионата Англии. На счету «Брайтона» на 3 очка больше и четвертое место.

С 2011 по 2018 год Поттер возглавлял шведский «Эстерсунд», с которым поднялся из четвертого дивизиона Швеции в элиту, а также выиграл Кубок страны. В сезоне-2018/19 он возглавлял «Суонси», после чего ушел в «Брайтон». В Английской премьер-лиге-2021/22 «Брайтон» под его руководством стал девятым в АПЛ, установив клубный рекорд.

Этим летом «Челси» подписал новичков на общую сумму в 288 млн фунтов.