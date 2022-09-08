В четверг, 8 сентября, скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет.

Елизавета II взошла на престол в феврале 1952 года в возрасте 25 лет после смерти отца Георга VI. Она установила рекорд по возрасту и продолжения пребывания на престоле среди британских монархов.

По правилам престолонаследия новым королем Великобритании станет старший сын Елизаветы Чарльз, который будет именоваться Карл III (в российской языковой традиции имена монархов адаптируются).

Английские спортивные клубы на официальных сайтах выразили соболезнования в связи со смертью королевы. Новость о ее кончине появилась во время матча Лиги Европы между «Цюрихом» и «Арсеналом». Перед началом второго тайма команды встали в центральный круг и почтили ее память. На табло стадиона был запущен видеоролик, посвященный Елизавете II.