Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о своих методах работы. Специалист оценила жесткость своей методики на 3 из 10.

«Не считаю нашу команду и наши методы жёсткими или уж тем более жестокими. Наша система всё-таки носит некий рекомендательный характер, — сказала Тутберидзе в интервью YouTube-каналу «Тинькофф». — Любой спортсмен имеет право как однократно, так и системно отказаться от выполнения задания. Ну а результат мы видим».

Тутберидзе воспитала олимпийских чемпионов Юлию Липницкую, Алину Загитову, Камилу Валиеву и Анну Щербакову, а также нескольких чемпионок и призерок крупных соревнований, в числе которых Евгения Медведева, Алена Косторная, Александра Трусова и другие.