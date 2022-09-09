СКА победил «Динамо» из Москвы в четвертом матче регулярного чемпионата КХЛ-2022/23. Итоговый счет — 4:1 в пользу петербуржцев.

В первом периоде дубль оформил Марат Хайруллин забивший на 16-й и 18-й минуте. Голевые передачи ему отдали Марат Хуснутдинов (дважды), Дамир Жафяров и Валентин Зыков.

Хайруллин забросил уже пять шайб в двух последних матчах — в предыдущей игре с «Авангардом» на его счету хет-трик.

Во втором периоде Александр Никишин отличился на 23-й минуте, Зыков сделал второй голевой пас, еще одной результативной передачей отметился Александр Волков.

В третьем периоде игрок «Динамо» Андрей Миронов отыграл один гол на 46-й минуте, а пять минут спустя Зыков забил, набрав третье очко. Голевые пасы оформили Никишин и Волков.

На счету СКА в четырех играх сезона три победы в основное время и одна — в овертайме. В следующей игре подопечные Романа Ротенберга встретятся на выезде с «Северсталью» 12 сентября.