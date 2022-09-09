Сборная России по футболу в ноябре проведет товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 19 ноября.

Ранее стало известно, что 24 сентября подопечные Валерия Карпина встретятся в Бишкеке с Киргизией. С обеими командами Россия еще ни разу не играла за свою историю.

Кроме того, в ноябре планируется товарищеский матч с Ираном, но его дата пока не определена.

Встреча с Киргизией станет для России первым официальным матчем с ноября 2021 г. В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили россиян от участия в турнирах под своей эгидой, а в мае УЕФА продлил отстранение.

Из-за этого Россия в марте не сыграла за выход на ЧМ-2022 с Польшей, а затем не приняла участие в Лиге наций.