Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в финал Открытого чемпионата США по теннису. В матче 1/2 финала 27-й номер «посева» проиграл пятой ракетке турнира Касперу Рууду из Норвегии — 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6.

Матч длился 3 часа 3 минуты. Хачанов взял три подачи соперника и проиграл три своих. На его счету 15 эйсов, у Рууда — 10. Россиянин допустил три двойных ошибки, его оппонент сделал только одну двойную

Хачанов был последним представителем России на US Open во всех разрядах.

В финале Рууд сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Фрэнсом Тиафо. Первый посеян под номером 3, второй — под номером 22.