13-летняя фигуристка Софья Шифрина будет выступать за Израиль, сообщает ТАСС. Информацию подтвердил ее тренер, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. По его словам, Шифрина продолжит работать в его группе.

«Когда она пришла ко мне в группу, то уже представляла эту сборную. Она продолжит тренироваться у меня», — подчеркнул Плющенко.

Софья Шифрина в сезоне-2020/21 заняла 11-е место на первенстве России в своей возрастной категории и стала второй на первентсве Москвы.

На тренировке Шифрина уже с помощью удочки выполняла пятерной прыжок. Также она способна выполнять фирменный элемент олимпийской чемпионки Алины Загитовой — каскад «лутц-риттбергер».

Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил Россию от участия в международных стартах до конца сезона-2022/23.