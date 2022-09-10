Российская фигуристка Камила Валиева исполнила на тренировке каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Видео исполнения элементов она опубликовала в своем Телеграм-канале.

Валиевой 16 лет. В прошлом сезоне она дебютировала на взрослом международном уровне. В первый же сезон фигуристка выиграла два этапа Гран-при, челленджер в Финляндии, стала чемпионкой Европы и завоевала золото Олимпиады-2022 в командном турнире. В индивидуальном турнире Игр в Пекине Валиева стала четвертой, хотя лидировала после короткой программы.

Во время Олимпиады стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года. На данный момент расследование ее допингового дела продолжается.