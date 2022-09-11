Польская теннисистка Ига Свентек стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису. В финале US Open первая ракетка мира в двух сетах сломила сопротивление номера пять рейтинга WTA Онс Жабер из Туниса — 6:2, 7:6 (7:5).

Матч длился 1 час 51 минуту. Свентек хватило для победы одного эйса за всю игру, Жабер же ни разу не подавала навылет. На счету польки две двойных ошибки против четырех у соперницы. Свентек пять раз брала чужую подачу и трижды проиграла свою.

Иге Свентек 21 год. Для нее это третья победа на турнирах «Большого шлема». В 2020 и 2022 году она выиграла Roland Garros. Онс Жабер второй раз играла в финале турнира «Большого шлема» — ранее она уступила в решающем матче Уимблдона-2022.