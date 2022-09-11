«Зенит» крупно обыграл «Оренбург» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу — 8:0. Уже к 19-й минуте петербуржцы вели 3:0. Голы забили Вендел (3-я минута), Иван Сергеев (17-я) и Далер Кузяев (19-я). На 29-й отличился Малком, а к концу тайма на 43-й Вендел оформил дубль.

На перерыв команды ушли при счете 5:0. Во втором тайме сперва оренбуржец Александр Павловец забил в свои ворота на 51-й минуте, затем Малком на 59-й оформил дубль, а на 68-й Вендел сделал хет-трик и установил окончательный счет встречи.

«Зенит» играл в следующем составе: Кержаков — Караваев, Ловрен, Родригао, Сантос — Кузяев (Клаудиньо, 46), Барриос, Вендел (Мантуан, 74) — Малком (Ерохин, 86), Сергеев (Кассьерра, 62), Мостовой (Бакаев, 62).

«Зенит» установил клубный рекорд по величине победы в чемпионате России и повторил рекорд победы во всех турнирах. В августе 2002 года петербуржцы также со счетом 8:0 обыграли «Энкамп» из Андорры в Кубке УЕФА.

В таблице РПЛ «Зенит» занимает единоличное первое место после девяти туров. Команда Сергея Семака выиграла семь матчей, дважды сыграла вничью и еще ни разу не проиграла, набрав 23 очка. Также «Зенит» лидирует по забитым (27) и пропущенным (3) мячам.