СКА обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 4:1. Петербуржцы пропустили уже на 29-й секунде встречи — отличился Руслан Абросимов.

Но еще до перерыва СКА смог выйти вперед. На 8-й минуте шайбу провел Максим Грошев, на 13-й — Марат Хайруллин с передач Михаила Пашнина и Дмитрия Николаева. Во втором периоде Захар Бардаков с передачи Александра Волкова на 35-й минуте сделал счет 3:1, а окончательный итог установил Игорь Ожиганов на 53-й, реализовав большинство с передачи Хайруллина.

СКА выиграл все пять стартовых матчей сезона. Первые четыре игры петербуржцы провели дома: 3:2 ОТ с «Салаватом Юлаевым», 3:1 с «Барысом», 4:1 с «Авангардом» и 4:1 с московским «Динамо».

Следующий матч СКА сыграет 14 сентября на выезде с «Локомотивом».