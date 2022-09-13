У гонщика «Уильямса» Алекса Албона возникли осложнения после операции на удалении аппендикса, сообщает пресс-служба команды. Пилот из-за аппендицита пропустил последний на данный момент этап чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Италии».

Согласно заявлению «Уильямса», после операции у Албона возникли осложнения от анестезии — дыхательная недостаточность. Это осложнение хорошо известное, хоть и достаточно редкое. Гонщик был переведен в отделение интенсивной терапии.

За ночь ему стало лучше, и утром врачи отключили его от аппарата ИВЛ. Сейчас он находится в общей палате. Планируется, что гонщик выйдет на старт «Гран-при Сингапура».

В текущем сезоне Албон набрал четыре очка, четырежды став десятым в гонках. На «Гран-при Италии» его заменил Ник де Вриз, который с ходу показал лучший результат «Уильямса» в сезоне: он финишировал девятым и набрал два очка.