Фигуристка Анна Щербакова не примет участия в контрольных прокатах сборной России перед сезоном-2022/23, утверждает «РИА Новости». Изначально 18-летняя спортсменка вошла в число спортсменок, которые попали в список контрольных прокатов Федерации фигурного катания России.

В сезоне-2021/22 Щербакова завоевала бронзу чемпионата России и серебро чемпионата Европы, а также выиграла Олимпиаду-2022 в Пекине. Также на ее счету золото прошлогоднего чемпионата мира. Этим летмо она перенесла операцию на колене.

Помимо Щербаковой, в список контрольных прокатов вошли Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Софья Самоделкина и Софья Акатьева.

Прокаты пройдут в Москве 24-25 сентября.