«Зенит» уступил «Крыльям Советов» в матче второго тура группового турнира Кубка России — 0:2. Оба мяча петербуржцы пропустили в концовке встречи. На 83-й минуте отличился Дмитрий Цыпченко. В добавленное время гол забил лидер атак «Крыльев» Максим Глушенков, который появился на поле на 82-й минуте.

Отметим, что «Зенит» играл с 77-й минуты в меньшинстве: за две желтых карточки был удален Клаудиньо.

В воротах «Зенита» дебютировал бразильский вратарь Иван Куарежма. Полностью состав петербуржцев выглядел следующим образом:

Иван — Сутормин (Караваев, 57), Адамов (Кузяев, 57), Алип, Чистяков, Круговой — Бакаев (Мостовой, 66), Ерохин, Густаво Мантуан (Сергеев, 66), Клаудиньо — Кассьерра (Родригао, 82).

В группе B на счету «Спартака», «Крыльев» и «Зенита» по три очка, у «Факела» — ноль. «Спартак» и «Факел» проведут свой матч 15 сентября.