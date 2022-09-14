СКА одержал победу над «Локомотивом» в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сро счетом 3:2, сообщает Мойка78. Нападающий петербуржцев Валентин Зыков на 19-й минуте распечатал ворота ярославцев. Ассистировали ему Марат Хайруллин и Игорь Ожиганов.

Во втором периоде форвард «Локо» Максим Шалунов оформил дубль и вывел команду вперед.

СКА вырвал победу в концовке встречи. Сперва Хайруллин на 52-й минуте сделал счет равным с передачи Ожиганова, а победный бросок нанес Михаил Воробьев на отметке 58:45. Ассистировали ему Дамир Жафяров и Андрей Педан.

СКА выиграл все шесть матчей с начала сезона: 3:2 ОТ с «Салаватом Юлаевым», 3:1 с «Барысом», 4:1 с «Авангардом», 4:1 с московским «Динамо», 4:1 с «Северсталью» и 3:2 с «Локомотивом». Следующую встречу подопечные Романа Ротенберга встретятся на выезде с «Динамо» 16 сентября.