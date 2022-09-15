Российское антидопинговое агентство завершило рассмотрение дела российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает «РИА Новости». 16-летняя олимпийская чемпионка может быть отстранена от спорта в связи с положительной допинг-пробой на триметазидин.

Положительную пробу Валиева сдала в декабре 2021 года во время чемпионата России. Из-за сложностей работы шведской антидопинговой лаборатории, обрабатывавшей пробы россиян, о допинге у Валиевой стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине.

Валиева на Играх завоевала золото в командном турнире, после чего было объявлено о положительном тесте на допинг. Тем не менее, выездная панель Спортивного арбитражного суда в Лозанне допустила фигуристку до индивидуального первенства, где спортсменка стала четвертой.

Сейчас дело Валиевой передано в отдел обработки результатов, который готовит документы для слушаний.