Товарищеский матч между сборными Киргизии и России может сорваться, сообщает Телеграм-канал «Мутко Против». По данным источника, проблемой стали права на трансляцию. Традиционно принимающая сторона дает гостям 50% медиаправ, однако в Киргизии якобы заявили, что уже передали все права местному вещателю.

Данная позиция не понравилась Российскому футбольному союзу (РФС). Если права не удастся передать, то матч не покажут в России, что не устраивает РФС.

«Сейчас решается вопрос, идет переговорный процесс. О том, что игра может быть отменена, мы не в курсе. Информация про отмену матча не соответствует действительности», приводит «РБ-Спорт» заявление федерации.

Матч Киргизия — Россия должен состояться в Бишкеке 24 сентября. Игра станет для россиян первой с ноября 2022 года. Весной ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под своей эгидой.