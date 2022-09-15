Фигурист Илья Малинин первым в мире чисто исполнил четверной аксель. 17-летнему представителю сборной США удалось сделать это на турнире US International Classic.

Малинин выиграл соревнования, набрав в сумме 257,28 балла (71,84 балла в короткой программе и 185,44 в произвольной).

Четверной аксель Малинин заявил в произвольную программу и получил за него 13,5 балла.

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю уже выполнял аксель в четыре с половиной оборота на чемпионате Японии, но он допустил две ошибки на выезде.

Илья Малинин родился в США в семье русских фигуристов из Узбекистана Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. В сезоне-2020/21 он принял участие в первом международном турнире — этапе Гран-при в США, а в прошлом сезоне выиграл Challenge Cup и взял бронзу на Ice Challenge, а также стал девятым на чемпионате мира, первым — на ЧМ среди юниоров и вторым на чемпионате США.