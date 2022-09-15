Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как ей удается совмещать профессиональный спорт и повседневную жизнь.

«Я научилась балансировать между спортом и отдыхом и не зацикливаться только на одном фигурном катании, — сказала Загитова в интервью Первому каналу. — Нет такого, что я живу ради спорта. Я живу ради жизни.

Жизнь одна, и надо провести ее так, чтобы в 30 лет не пожалеть о том, что угробила ее на фигурное катание и толком не жила».

Туктамышевой 25 лет, в 2015 году она выигрывала чемпионат мира и Европы, а также финал Гран-при. Также она стала чемпионкой России-2013. Она вошла в состав сборной России на сезон-2022/23, несмотря на то, что большинство соперниц не достигли даже 20-летия.