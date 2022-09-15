Тренерский штаб сборной России огласил окончательный состав команды на товарищеский матч против Киргизии. В него вошли 28 футболистов, включая пятерых игроков «Зенита».

На учебно-тренировочный сбор национальной сборной впервые в карьере вызван 35-летний вратарь Михаил Кержаков. В нынешнем сезоне голкипер провел за «Зенит» шесть матчей и пропустил два мяча.

Помимо Кержакова, в сборную попали правый защитник Вячеслав Караваев, центральный хавбек Далер Кузяев, а также вингеры Зелимхан Бакаев и Андрей Мостовой.

По сравнению с расширенным списком, из заявки были исключены зенитовцы Алексей Сутормин и Данил Круговой.

Из 28 футболистов на сбор вызвано 12 новичков, включая Кержакова.

Матч Киргизия — Россия состоится 24 февраля в Бишкеке. Эта игра станет первой для подопечных Валерия Карпина с ноября 2021 года.