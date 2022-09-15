Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры. 41-летний спортсмен выложил обращение к болельщикам, в котором рассказал, что проблемы со здоровьем в последние годы не позволяют ему продолжать выступления.

Последним турниром для него станет Кубок Лейвера, который пройдет с 23 по 25 сентября. Это командный турнир, в котором принимают участие сборные Европы и остального мира. Федерер был одним из инициаторов его создания.

За свою карьеру Федерер выиграл 103 титула ATP в одиночном разряде и 8 в парном, 20 турниров «Большого шлема», золото Олимпиады-2008 в паре и серебро Игр-2012 в одиночном турнире. Он возглавлял рейтинг ATP рекордные 237 недель подряд (и 310 в общей сложности).

После Australian Open-2020 Федерер за два с половиной года провел только пять турниров весной-летом 2021-го.