СКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 3:2. На 10-й минуте форвард «Динамо» Эрик О’Делл открыл счет. Во втором периоде СКА смог выйти вперед благодаря двум шайбам с интервалом менее минуты: на 32:43 забил Игорь Ожиганов с передач Дамира Жафярова и Дмитрия Яшкина, а на 33:38 ворота соперника поразил Степан Фальковский, которому ассистировали Александр Никишин и Захар Бардаков.

В третьем периоде на 42-й минуте Дмитрий Рашевский снова сравнял счет, а на отметке 53:00 победный бросок нанес Дмитрий Яшкин. Голевой пас отдал Михаил Воробьев.

Команда Романа Ротенберга одержала семь побед в семи играх: 3:2 ОТ с «Салаватом Юлаевым», 3:1 с «Барысом», 4:1 с «Авангардом», 4:1 с московским «Динамо», 4:1 с «Северсталью», 3:2 с «Локомотивом» и 3:2 снова с московским «Динамо».

Следующую игру СКА проведет 18 сентября дома с «Северсталью».