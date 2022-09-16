Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Данни считает, что петербургский клуб станет чемпионом России по итогам сезона-2022/23. После девяти туров петербуржцы идут в таблице на первом месте без единого поражения, с 23 очками из 27 возможных.

«Хотелось бы борьбы, но думаю, «Зенит» снова будет чемпионом», — цитирует Данни Мойка78 со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

В эти выходные бывшие команды Данни проведут очный матч. «Динамо» примет петербуржцев на своем поле 17 сентября в рамках 10-го тура РПЛ.

«Зенит» становился чемпионом России четыре последних сезона подряд. Данни выступал за сине-бело-голубых с 2008 по 2017 год, провел 257 матчей, забил 68 мячей, выиграл три чемпионата, два Кубка, два Суперкубка России и Суперкубок УЕФА-2008, в котором забил в ворота «Манчестер Юнайтед» (2:1) в дебютной игре за «Зенит».