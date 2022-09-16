«Зенит» обыграл «Торпедо» в Первенстве молодежных команд — 5:3. Все пять голов подопечные Константина Коноплева провели за первый тайм.

На 15-й минуте забил Рони Михайловский, на 16-й отличился Игорь Козлов, на 20-й и 30-й минутах дубль оформил Евгений Пшеничников, а на 42-й Данила Козлов сделал счет 5:0.

После пяти голов «Зенит» расслабился и пропустил трижды. Дубль сделал Даниил Анциперов (44-я и 47-я минуты), еще гол забил Глеб Бизин (59-я).

«Зенит» выиграл восьмой матч молодежного первенства подряд и возглавляет таблицу группы A с 30 очками в 11 турах (10 побед, 1 поражение).

На 4 очка от «Зенита» отстает «Строгино», на 6 — «Спартак», на 8 — ЦСКА.