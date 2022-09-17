«Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу — 2:0. Счет на 35-й минуте открыл Андрей Мостовой с передачи Ивана Сергеева. В добавленное ко второму тайму время Густаво Мантуан забил второй мяч. Примечательно, что вышел на поле бразилец на 87-й минуте.

«Динамо» с 66-й минуты играло в меньшинстве после удаления Роберто Фернандеса.

«Зенит» выпустил на поле следующий состав: Кержаков — Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос — Кузяев, Барриос, Вендел (Густаво Мантуан, 87) — Малком (Кассьерра, 78), Сергеев (Круговой, 78), Мостовой (Клаудиньо, 70).

После 10 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 26 очками. «Ростов» вышел на второе место и отстает от петербуржцев на 4 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся как раз с ростовчанами. Игра пройдет 2 октября в Санкт-Петербурге.