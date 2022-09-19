Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун прокомментировал информацию о призовых на российских соревнованиях в сезоне-2022/23. Как ранее стало известно, чемпионы страны получат по 2,5 миллиона рублей, а победители финала Гран-при — по 1 миллиону.

«Официальных призовых же никогда не было, были только спонсорские контракты. Сколько вы сказали: 2,5 млн за победу на чемпионате России? Неплохо. Отлично. Подумаю, чтобы вернуться», — цитирует «Матч ТВ» Ковтуна.

Издание отмечает, что после последней реплики фигурист рассмеялся, давая понять, что он говорит несерьезно.

Максиму Ковтуну 27 лет. Он завершил карьеру весной 2019 года, вскоре после четвертой победы на чемпионате России. Также на счету фигуристка два серебра и бронза чемпионатов Европы.