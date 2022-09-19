Бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо захотели получить российское гражданство, сообщает Мойка78 со ссылкой на журналиста Ивана Карпова. По данным источника, бразильцам не понравились их зарплаты по новым контрактам, и они решили получить российские паспорта, чтобы им сократили налоги.

Пресс-служба «Зенита» в интервью «Чемпионату» подтвердила информацию: «Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорта».

Малком выступает в составе «Зенита» с 2019 года, Клаудиньо — с 2021-го. Оба стали олимпийскими чемпионами Токио-2020 в составе сборной Бразилии.

Оба футболиста не заиграны за первую сборную Бразилии, так что теоретически могут попасть в команду России. Однако для этого им нужно отыграть в российском чемпионате не менее пяти лет.