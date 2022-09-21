Молодежная сборная России провела товарищеский матч против Белоруссии, сообщает Мойка78. Игра состоялась в Борисове и завершилась победой россиян со счетом 6:1.

У России на 13-й минуте забил Константин Тюкавин, и больше в первом тайме голов не было. Зато во втором команды забили в общей сложности шесть мячей. Сперва Юлий Кузнецов на 50-й минуте сравнял счет. Затем забил Владислав Шитов на 64-й, а белорусский футболист Алексей Фирсов поразил свои ворота две минуты спустя. После этого дубль за три минуты оформил Никита Ермаков, забивший на 77-й и 79-й минуте, наконец еще три минуты спустя Владислав Яковлев установил окончательный счет встречи — 6:1.

Россия вышла на поле в следующем составе: Худяков, В. Александров, Гладышев, Кравцов, Лангович, Мелехин, Пруцев, Соколов, Тюкавин, С. Волков.

Во втором тайме вместо Худякова, Гладышева, Мелехина, Кравцова, Щетинина, Тюкавина и Волкова вышли Агкацев, Михайлов, Кутицкий, Карпукас, Яковлев, Шитов и Денисов соответственно. На 59-й минуте Ланговича и Соколова заменили Железнов и Ермаков, наконец на 70-й Шильцов вышел вместо Пруцева.