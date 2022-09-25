Казалось бы, что там эти грамоты, медали да кубки. Главное ведь — участие и преодоление себя. А трофеи эти… Только пыль собирать. Оказывается, хоть некоторые обладатели, возможно, и не осознают, но награды имеют колоссальное значение. Какое именно, рассказали эксперты.

Организатор самого продолжительного российского ультратриатлона BalticMan Мария Пайсина, по ее словам, сама регулярно участвует в любительских соревнованиях. Молодая женщина уверена: финишировавших обязательно нужно поощрять, иначе разочарование неминуемо.

Не секрет, что большинство из нас любит делиться своими успехами с другими. Благо, в современном мире есть все необходимое для того, чтобы охватить большую целевую аудиторию. Попробовать медаль «на зуб», поцеловать кубок, окропить брызгами шампанского пьедестал — моменты, которые хочется, чтобы увидели все.

«Без радостных улыбок, десятков фотографий и сотен публикаций в соцсетях они разводят руками и уходят домой, ворча на организаторов, «испортивших праздник» (даже если он прошел великолепно)», — делится наша собеседница.

Председатель общественной организации «Плавательный клуб BUNI Team» Оксана Бергман, которая также и организовывает соревнования (по плаванию на открытой воде), и участвует в некоторых считает, что без награды не осознать своих достижений.

«Совет психолога, который мне помог: хотите почувствовать себя победителем, прокатитесь в метро или на трамвае с медалью финишера. Не доставайте телефон, не прячьтесь в виртуальном мире, а посмотрите, как люди вокруг будут реагировать на вас, а вы — на них», — говорит она.

Любительский спорт, по словам Оксаны, от большого отличается именно тем, что человек борется в первую очередь с самим собой — тем, каким он был еще вчера. Так вот кубок, медаль или хотя бы грамота будет доказательством происходящих со спортсменом изменений в лучшую сторону.

А еще награды важны самым юным участникам. «Если их усилия признают наравне со стараниями взрослых спортсменов и дают возможность постоять на пьедестале, они моментально откликаются и становятся лучшими амбассадорами старта или целого вида спорта», — добавляет эксперт.

Опытный пилот-парапланерист с многолетним стажем, инструктор и сооснователь международной параглайдинг школы Fly to sky Владимир Кротов видит в спортивных трофеях не только эмоции и воспоминания, но еще и мотивацию работать над собой дальше, даже в сложные моменты: «Победа и то, каким трудом она была достигнута — череда тяжелых тренировок — со временем забываются. А в период «черной полосы», который бывает у любого человека, смотришь на символ своего успеха и понимаешь — смог тогда, сможешь и сейчас».

Также награда может выступать подтверждением уровня атлета в глазах других. — пригодится при вступлении, например, в ассоциацию или заключении трудового контракта.

Как рассказали в комитете по физической культуре и спорту, в 2021 году петербургские спортсмены — участники международных и всероссийских состязаний — завоевали 3180 медалей различного достоинства. Прославились наши ребята и на Олимпийских, а также Паралимпийских играх. Кроме того в Северной столице ежегодно чествуют тех, кто вносит вклад в развитие отрасли и продвижение идеалов и ценностей активного образа жизни. Чтобы все это стало возможным, в городе на Неве активно развивается соответствующая инфраструктура. Так, в 2023 году петербуржцам представят многофункциональный спорткомплекс «СКА Арена». Объект наверняка увидит не одну церемонию награждения. Ведь в его стенах будет тренироваться ХК СКА, поболеть за который придет 21,5 тыс. болельщиков. Помимо этого стадион сможет принимать соревнования по 20 с лишним видам спорта. А еще там смогут заниматься дети — проектом предусмотрена возможность размещения спортивных секций. Вокруг расположится парк в 12 гектаров, места в котором хватит всем — и гуляющим, и упражняющимся.