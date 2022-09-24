Сборная России по футболу обыграла Киргизию в товарищеском матче — 2:1. Игра прошла в Бишкеке. Счет на 24-й минуте открыл Алимардон Шукуров. На 30-й Александр Соболев реализовал пенальти. На 89-й минуте Даниил Уткин провел победный мяч с передачи Николая Комличенко. Для Уткина игра стала первой в составе сборной.

Россия играла в следующем составе: Сафонов — Караваев (Хлусевич, 46), Бородин (Сильянов, 46), Осипенко (Джикия, 46), Круговой (Макарчук, 46) — Фомин (Уткин, 46), Глебов (Баринов, 46), Коваленко (Глушенков, 46) — Бакаев (Кузяев, 46) — Соболев (Комличенко, 46), Ежов (Мостовой, 46).

Для Хлусевича, Бородина, Сильянова, Кругового, Макарчука, Уткина, Коваленко, Глушенкова и Ежова встреча стала первой в форме сборной.

Игра стала для России первой в 2022 году. Команда была отстранена от стыкового матча с Польшей за выход на ЧМ-2022, от Лиги наций и отборочного турнира Евро-2024.