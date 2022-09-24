СКА уступил московскому «Динамо» по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 1:2. Петербуржцы открыли счет за 22 секунды до конца первого периода. Отличился Дамир Жафяров с передач Захара Бардакова и Игоря Ожиганова.

Во втором периоде Эрик О’Делл на 38-й минуте сравнял счет. В серии буллитов у СКА отличился только Марат Хайруллин, а Михаил Воробьев, Алекс Грант, Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин свои попытки не реализовали. У «Динамо» забил Джордан Уил, а Дмитрий Рашевский реализовал победный буллит.

СКА прервал серию из девяти побед на старте сезона и впервые проиграл. На счету армейцев 19 очков, они занимают первое место в Западной конференции.