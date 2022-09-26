Объявлены арбитры на матч третьего тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком», сообщает Мойка78. Встречу будет судить бригада во главе с Виталием Мешковым. Помогать ему будут Максим Гаврилин и Александр Богданов. Резервный арбитр встречи — Сергей Чебан, видеоассистент — Евгений Кукуляк, помощник ВАР — Игорь Демешко.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в Москве на «Открытие Арене», начало игры — в 20:30 по московскому времени.

В двух стартовых турах Кубка России «Зенит» обыграл «Факел» (2:0) и уступил «Крыльям Советов» (0:2). Петербуржцы и самарцы имеют в активе по три очка, у «Спартака» — шесть, у «Факела» — ноль.

В Кубке России по футболу-2022/23 первые два места в группах выйдут в верхнюю сетку плей-офф, третье отправится в нижнюю сетку.